Aspettando il ‘nuovo’ Napoli Ma le voci di mercato…

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Il prossimo d.s. del: l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive che Giovanni Manna avrà più potere sul mercato e dovrà riorganizzare anche il settore giovanile. “Nella testa di De Laurentiis, Manna dovrà essere quello che in passato sono stati Bigon e lo stesso Giuntoli. Lavoratori di successo, strateghi col dono della diplomazia nella gestione dello spogliatoio”., in un settore cruciale serviva un… “Serviva un volto nuovo in un settore cruciale, per tagliare col passato e cancellare in fretta questi mesi di fallimento napoletano. Ecco, ora De Laurentiis è pronto a dare più ‘potere’ di manovra a Manna, anche se le scelte finali le prenderà sempre lui”. Ilriorganizzerà anche il settore giovanile? “Il presidente chiederà al neodirettore anche una riorganizzazione del settore giovanile ...