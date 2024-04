Ascolti tv | i dati del 2 aprile 2024

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Bene anche Belve Nella serata di ieri, martedì 2, su Rai Uno, il film Ti Odio, anzi no Ti Amo porta a casa 2.174.000 telespettatori, per uno share 11.51%. Su Canale5 il match di Coppa Italia tra Juventus-Lazio porta a casa 4.871.000 spettatori pari al 23.3%. Su Rai2 bene Belve con 1.815.000 spettatori pari al 10.4%. Su Italia 1 Le Iene registra nella presentazione 1.048.000, 4.70%, e nel programma 1.463.000 pari a uno share del 10.17%. Su Rete 4 È sempre CartaBianca ottiene un netto di 819.000 telespettatori, share 5.42%. Su La7 DiMartedì ha ottenuto 1.245.000 telespettatori, share 7.16% e nel segmento DiMartedì Più, in seconda serata, 410.000 L'articolo proviene da 361 Magazine.