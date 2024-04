(Di mercoledì 3 aprile 2024) Torna il graffio di Francesca Fagnani e non ce n’è per nessuno. Glitv del 2rivelano chi ha vinto la sfida allo share ed èaperto con Le, in onda su Italia1 con i servizi tradizionali, gli scherzi e le inchieste che da moltissimi anni appassionano il grande pubblico del programma di Davide Parenti. La Rai ha risposto con la nuova stagione die con una prima puntata ricca di ospiti importanti: prima fra tutti, Loredana Bertè che ha ricordato la tragica scomparsa della sorella Mia Martini. E ancora, Rai1 ha proposto il film Ti odio, anzi no, ti amo! mentre su Canale5 è stata trasmessa la partita di Coppa Italia disputata tra Juventus e Lazio. Su La7, ampio spazio è concesso all’attualità e alla politica grazie al consueto appuntamento con DiMartedì di Giovanni Floris, ...

Gerry Scotti Nella serata di ieri, Domenica 31 Marzo 2024, su Rai1 Fatima ha conquistato 2.518.000 spettatori pari al 14.6% di share. Su Canale5 Lo Show dei Record ha ottenuto un a.m. di ... (davidemaggio)

Chi ha vinto la sfida di Ascolti in TV a Pasquetta? Il 1° aprile 2024 sono andati in onda film, show e inchieste, una ricca guida per allietare la Pasquetta degli italiani: su Rai1, il film Volami ... (dilei)

Ascolti tv del 2 aprile: è scontro tra Le Iene e Belve - Torna il graffio di Francesca Fagnani e non ce n’è per nessuno. Gli Ascolti tv del 2 aprile rivelano chi ha vinto la sfida allo share ed è scontro aperto con Le Iene, in onda su Italia1 con i servizi ...dilei

Ascolti tv martedì 2 aprile: chi ha vinto tra Ti odio, anzi no ti amo!, Belve e la Coppa Italia - Tutti i dati Auditel di ieri, martedì 2 aprile. Su Rai1 è andato in onda il film Ti odio, anzi no, ti amo! mentre su Canale 5 è stata trasmessa la Coppa ...fanpage

I Pearl Jam tornano alle origini: come suona “Dark matter” - Le storie delle band sono spesso come una serie TV: si sviluppano seguendo un arco narrativo che rispetta alcune forme di racconto abbastanza consolidate, una struttura in stagioni ed episodi che spes ...rockol