Ascolti tv | chi ha vinto ieri sera?

(Di mercoledì 3 aprile 2024)tv: chi hala gara dell’audience in primata? Sono usciti i dati auditel del prime time. Ecco i risultati della primat in base ai dati di share sul prime time come riportato da davidemaggio.it Notizia in aggiornamento Nellata di, martedì 2 aprile 2024, su Rai1 Ti Odio, anzi no Ti Amo ha conquistato 2.174.000 spettatori pari all’11.5% di share. Su Canale5 l’incontro di Coppa Italia Juventus-Lazio ha incollato davanti al video 4.871.000 spettatori pari al 23.3% (primo tempo: 4.983.000 – 23.3%, secondo tempo: 4.766.000 – 24.1%). Su Rai2 – dalle 21.42 alle 23.56 – il ritorno di Belve ha con1.815.000 spettatori pari al 10.4% (presentazione a 1.059.000 e il 4.8%). Su Italia1, dopo una ...

