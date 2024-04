Ascoltare di nascosto i pesci potrebbe aiutarci a tenere d’occhio meglio i mondi sottomarini

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Esplorare il mondo segreto dei suoni subacquei Gli studiosi stanno compiendo sforzi per catturare i suoni utilizzati daiper comunicare. Questo progetto innovativorivelare importanti informazioni sul comportamento e sull'ecosistema marino. Una chiave per comprendere la vita sottomarina La registrazione dei suoni emessi daiaprire una finestra unica sulla vita marina, consentendo agli scienziati di studiare più approfonditamente le interazioni tra le specie e l'ambiente sottomarino. Monitoraggio efficace per la conservazione marina La possibilità dii suoni deirivoluzionare il monitoraggio ambientale marino, consentendo una migliore comprensione delle dinamiche e dei cambiamenti che