Articolo 31 | in pre-order il disco ProtoMaranza

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Gli31 annunciano il nuovo album di inediti dal titoloe un concerto evento al Forum d’Assago A distanza di 31 anni dal loro primoinsieme dal titolo Strade di città, dopo aver collezionato oltre 250 milioni di stream audio/video, con una reunion per Sanremo 2023 e un tour sold out con oltre 100mila spettatori, gli31 annunciano il nuovo album di inediti dal titolo. Uscirà il prossimo 10 maggio per Columbia Records/Sony Music Italy. Il duo annuncia anche un imperdibile live al Forum di Milano il 9 ottobre, organizzato da Vivo Concerti. Ilè disponibile in pre-da oggi.