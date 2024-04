Arte & costumi di scena Originale inaugurazione per la Galleria della Paci

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Dopo venti anni di presenza a Pietrasanta, Barbararaddoppia e ha inaugurato la secondad’nella centralissima piazza Marconi, conquistando anche la vicina Forte dei Marmi e segnando una delle novità nel turn over di attività. "In questi anni siamo cresciuti e diventiamo adesso un pò più grandi, ma senza abbandonare la nostra identità – racconta l’esperta di– come omaggio alla stessa Forte dei Marmi, per l’abbiamo proposto un inedito dialogo tra alcuni protagonisti dell’del Novecento e la moda che è grande protagonista del paese. Durante il vernissage infatti sono state indossate delle vere ’chicche’: un costume didisegnato nel 1939 da Giorgio de Chirico per l’opera I Puritani di Vincenzo Bellini, un abito creato da ...