Arriva la grande bolla calda | sole e temperature oltre le medie

MARTELLAGO - Albero Crolla to e bracconieri bloccati anche dal sindaco-sceriffo . Pasqua movimentata ai Laghetti. Alle 9, in una delle sue perlustrazioni nel parco, Fabio Calzavara, candidato della... (ilgazzettino)

Arriva la grande "bolla calda": l'anticiclone Narciso porta sole e temperature oltre le medie - Bel tempo da nord a sud nei prossimi giorni con temperature in aumento: quali saranno i risvolti del nuovo anticiclone e quale potrebbe essere la sua durata ...ilgiornale

Arriva l’anticiclone Narciso, temperature estive anche al Nord - Invece all’orizzonte intravediamo una grande ‘bolla calda’ anche sul Nord Italia con temperature ben oltre le medie del periodo ovunque: sarà quasi estate con l’aprilgiugno, un periodo di aprile che ...askanews

Questo sabato a Verona Arriva Ruggero de I Timidi - Il tour di Ruggero de I Timidi che sta registrando sold out in tutti i teatri italiani, dal Nord al centro al Sud, isole comprese, nel weekend fa tappa in ...daily.veronanetwork