Arriva il Sangiovese Festival In centro musica | show e cibo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 aprile 2024) San Giovanni Valdarno e il "", un binomio che ha anche una storia alle sue spalle e che sarà protagonista sabato e domenica prossimi nel cuore pulsante della cittadina natale di Masaccio. E’ tutto pronto per la prima edizione del "" un appuntamento creato per far conoscere approfonditamente il re incontrato dei "rossi" delItalia e che richiamerà, nelle centralissime Piazza Cavour e Piazza Masaccio, oltre 60 produttori provenienti dalla Toscana, dall’Emilia Romagna, dall’Umbria e più di 300 vini in degustazione e da acquistare. E poi masterclass, talk,live,, animazione e food truck. Fra gli ospiti delOmar Pedrini, Sarah Scaparone, Monica Caradonna, Dario Cecchini, Roberto Calugi. ...