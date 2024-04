Argirò | “Una mosca bianca nel panorama jazz”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 3 aprile 2024) E' una delle artiste del'nu', in uscita il suo V album 'Closer'presentato in tour in Italia Maria Chiara Argiro? e? una delle artiste più promettenti del'nu', tra le poche donne di un genere considerato fino a non molto tempo fa ''la musica della vecchia generazione'. E? in uscita il