Arezzo | prossimi incontri della Giunta comunale | focus su lavori e progetti chiave

(Di mercoledì 3 aprile 2024) In seguito alla recente riunione pubblica con residenti e commercianti locali, laha annunciato una serie dicruciali per la pianificazione e l’avvio di importantinel territorio. Il primo incontro, previsto per venerdì prossimo, vedrà la presenza del vice sindaco Lucia Tanti insieme agli assessori Casi, Sacchetti, Lucherini, Merelli e Chierici, che si confronteranno con i rappresentanti delle categorie economiche e il comitato di via Romana. L’obiettivo sarà quello di discutere le modalità operative del prossimo cantiere, il cui avvio deiè programmato per la metà di aprile. L’intento è fornire un’informazione preventiva accurata e valutare soluzioni condivise per affrontare eventuali criticità. Parallelamente, venerdì sera presso il Cas di Indicatore, ...