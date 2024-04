Arci | la proiezione del film “ITHAKA - a fight to free Julian Assange”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Arezzo, 3 aprile 2024 – Appuntamento giovedì 4 aprile 2024, dalle ore 21 al Cinema Italia di Soci alladel: “- ato” Ingresso ad offerta libera Interviene e dialoga col pubblico la giornalista Berenice Galli Il prigioniero politico più famoso del mondo e fondatore di WikiLeaks,, è diventato l’emblema di un braccio di ferro internazionale sulla libertà di giornalismo, perseguitato per aver smascherato la corruzione ed il profitto che hanno guidato le scelte degli Stati Uniti negli ultimi decenni e rivelato i loro crimini di guerra soprattutto in Iraq e Afghanistan. Rinchiuso in un carcere britannico di massima sicurezza, se estradato negli Stati Uniti, ...