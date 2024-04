Appalti Rfi ai Casalesi | nessun deposito dichiarazioni del pentito Sandokan nell’udienza di stamane

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Santa Maria Capua Vetere.didi Francesco “” Schiavone, per ora, nel processo in corso al tribunale di Santa Maria Capua Vetere al suo vecchio amico e presunto storico socio e prestanome Nicola Schiavone, imputato per associazione camorristica. Il 22 aprile è previsto, questa volta a Napoli, il secondo troncone del processo suglidi Rfi dove vengono contestati i reati di intestazione fittizia di beni, turbativa d’asta, corruzione, riciclaggio con l’aggravante della metodologia mafiosa ma anche rivelazione di atti coperti dal segreto delle indagini. E non è escluso che in questa occasione possano essere depositati i “segreti” che il neo collaboratore di giustizia ha rivelato agli inquirenti. Oggi una richiesta, respinta, è stata presentata della difesa di ...

