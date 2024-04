Antonella Di Massa scomparsa e ritrovata morta | cosa è successo a Ischia? Parla sua sorella

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Continua a rimanere nel più totale mistero la vicenda diDidadopo 11 giorni dalla sua sparizione.le è? I familiari e gli amici sono ancora sconvolti da quanto accaduto ad, la giovane mamma che una mattina come tante è uscita per fare la...

Nella puntata di "Chi l'ha visto?" andata in onda mercoledì 27 marzo, sono emersi nuovi dettagli su Antonella Di Massa , scomparsa a Ischia e trovata morta 10 giorni dopo: in un video , si vede la ... (fanpage)

Bagnoli Film festival, omaggi a Colasurdo e Moscato - In serata sarà presentato per la prima volta in Italia il nuovo film di Fabio Massa, Global Harmony ... Alle 20.30, Scampia - Story of a dream di Sergio Chianese, 68.415 di Antonella Sabatino e ...ansa

Chi l'ha visto, le anticipazioni di stasera - Per la prima la sorella di Antonella di Massa ha deciso di rompere il silenzio e condividere i suoi pensieri riguardo alla scomparsa della sorella, ritrovata, dopo undici giorni di ricerche, in un ...ilmessaggero

Anticipazioni Chi l’ha visto del 3 aprile: parla la sorella di Antonella Di Massa - storico programma di Rai3 condotto da Federica Sciarelli. I casi al centro della puntata sono tanti ma si torna a parlare ancora della tragica fine di Antonella Di Massa, sulla quale si cerca ancora ...dilei