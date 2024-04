(Di mercoledì 3 aprile 2024) Roma, 3 mar. (Adnkronos) - Su modelli negativi e soldi facili veicolati ai giovani da alcune serie e testi musicali "è necessario intervenire su alcuni messaggi assolutamente problematici sulle nuove generazioni. Io ho già iniziato ad avere colloqui informali cone le principali piattaforme perché è necessario fermare ildel". Lo ha reso noto la presidente della CommissioneChiara, ospite del Forum Adnkronos al Palazzo dell'Informazione. "Noi abbiamo visto centinaia e centinaia, se non migliaia di repliche dell'evasione di Marco Raduano", il cosiddettodi Vieste, "con sotto canzoni di autori più o meno noti che esaltavano queste evasioni. Questo non può più succedere. Non è fico chi scappa, non è fico chi delinque, non è fico il criminale, è ...

Era nell?aria da giorni. Ora è ufficiale. Il Caso Bari atterra in Commissione Antimafia . L?organismo bicamerale del Parlamento è pronto a chiedere l?audizione del... (ilmessaggero)

Era nell?aria da giorni. Ora è ufficiale. Il Caso Bari atterra in Commissione Antimafia . L?organismo bicamerale del Parlamento è pronto a chiedere l?audizione del... (ilmattino)

Europee, Colosimo all'Adnkronos: "No a impresentabili in liste" - La presidente della Commissione Antimafia ospite del Forum Adnkronos al Palazzo dell'Informazione: 'E' necessario per infondere fiducia a chi deve andare a votare' ...adnkronos

Antimafia: Colosimo, ‘no a mito boss, dialogo con TikTok e altri social’ - Roma, 3 mar. (Adnkronos) – Su modelli negativi e soldi facili veicolati ai giovani da alcune serie e testi musicali “è necessario intervenire su alcuni messaggi assolutamente problematici sulle nuove ...ilsannioquotidiano

Speziali chiede nuovamente di essere audito in commissione Antimafia - Vincenzo Speziali inoltra una nuova comunicazione alla Presidente della Commissione Antimafia, in data odierna e dopo aver assolto agli obblighi di legge in Lib ...telemia