Anticipazioni La promessa | la puntata di oggi | 3 Aprile

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Il pomeriggio di Canale 5 si riempie di soap opera spagnole, si aggiunge “La” una delle più recenti. La fiction è trasmessa sull’emittente televisiva La 1 di TVE dal 12 gennaio 2023. “La” è ambientata a Cordova, nel 1913 e parla di Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La(situato a Los Pedroches) decisa a vendicare la morte di sua madre e a scoprire dove si trova suo fratello minore. Scopriamo leLaLa: ladiLa baronessa è furiosa perché Cruz è tornata senza il suo permesso, e si sfoga con Lorenzo. Romulo incarica Lope e Salvador di andare in paese per delle commissioni, mentre Mauro dovrà pulire ...

La Promessa , anticipazioni 3 aprile : la messinscena di Jimena (immagine in evidenza) sulla sua gravidanza continua e a palazzo giunge la madre per sostenerla. La Promessa , anticipazioni 3 aprile : ... (anticipazionitv)

La Promessa , anticipazioni 4 aprile : in questa puntata si riparlerà delle vicende personali di Jana e Curro , che li vedono indossoubilmente legati. Tuttavia per il giovane ci saranno nuovi ... (anticipazionitv)

La Promessa anticipazioni 3 aprile : brutta sorpresa per Elisa Nell’episodio de “La Promessa ” in onda il 3 aprile 2024 su Canale 5, i telespettatori saranno travolti da emozioni intense e colpi ... (termometropolitico)

Un Posto al Sole Anticipazioni 3 aprile: il cuore diviso di Silvia - Nell’appuntamento imperdibile di “Un Posto al Sole” in onda il 3 aprile 2024 su Rai3, ci aspettano momenti di tensione e decisioni cruciali per i nostri amati personaggi. Le trame della soap ci ...termometropolitico

La promessa Anticipazioni 3 aprile: brutta sorpresa per Elisa - La promessa, Anticipazioni 3 aprile: la messinscena di Jimena (immagine in evidenza) sulla sua gravidanza continua e a palazzo giunge la madre per sostenerla. La promessa… Leggi ...informazione

La promessa Anticipazioni Spagnole: Ayala vuole saperlo! - La promessa Anticipazioni spagnole Riassunto e Trama degli episodi della soap opera Canale 5 puntate telenovela ...tvdaily