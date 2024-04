Anticipazioni Chi l’ha visto? del 3 aprile | parla la sorella di Antonella Di Massa

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Si rinnova l’appuntamento del mercoledì con Chi?, storico programma di Rai3 condotto da Federica Sciarelli. I casi al centro della puntata sono tanti ma si torna are ancora della tragica fine diDi, sulla quale si cerca ancora di fare luce. Dopo i dubbi del marito, che non crede all’ipotesi dell’allontanamento volontario, are è lache invece esprime le sue profonde perplessità proprio sulle sue ultime ore di vita. “Mi sembra un’altraquella che mi state raccontando”, ha spiegato senza ancora farsi una ragione rispetto a quello che potrebbe essere successo. Chi, i casi del 3Un mistero che sembra non avere ancora una soluzione ...