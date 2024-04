Anticipazioni Beautiful | non c’è pace tra Hope e Steffy | nuovo scontro e vecchi rancorii

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Ledirivelano ancora l’ennesimotra. Tra le due non c’è tregua: ecco che cosa è successo. Nelle puntate che stanno andando in onda oltreoceano il pubblico è alle prese con una serie di stravolgimenti che hanno a che fare con le ragazze dalla famiglia Forrester e Logan. Le due ragazze si troveranno l’una contro l’altra per l’ennesima volta.tra– cityrumors.itSono quattro decenni che la soap opera americana intrattiene il pubblico mondiale con le storie dei vari personaggi. Al centro della trama ci sono sempre le due grandi famiglie di Ridge e Brooke, le quali sono intrecciate da vari legami. Leamericane di ...