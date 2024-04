Anne Hathaway e Cillian Murphy sono i nuovi volti Iconici di Versace

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Donatellaha un evidente debole per i vincitori dell’Academy Award, oltre che una passione (ormai conosciuta) per il cinema. Dopo la sfilata AI23/24 a Los Angeles e quella PE23 a Cs proprio durante il Festival, il brand italiano scegliecomedella nuova campagna diIcons 2024. Pubblicate ufficialmente oggi, le immagini segnano il ritorno di, già volto di Icons dall’anno scorso al fianco di Chris Lee. E il debutto del premio oscar, che proprio in quella speciale occasione aveva anticipato la collaborazione indossando ...