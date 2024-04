Anna Foglietta | star di Prime Video anche sul red carpet

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Il 2023 ha vistofortemente coinvolta nella programmazione di. L’attrice, infatti, è tornata sullo schermo sulla piattaforma streaming protagonista di Everybody Loves Diamons e con Elf Me per Natale. E, grazie a(ma non solo), è riapparsasul red. Sono trascorsi diversi anni da quandoha debuttato sullo schermo. L’esordio risale al 2005 con La squadra, una serie TV in onda su Rai 3 che l’ha coinvolta per tre anni ed è stato un valido trampolino di lancio. Da quel momento in poi, l’attrice è diventata un punto di riferimento dell’intrattenimento italiano su grande e piccolo schermo.. Crediti: ...