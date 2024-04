Andreas Muller arrabbiato con i fan per il “caso palloncini” | “Non va mai bene niente”

(Di mercoledì 3 aprile 2024)ha risposto alle critiche rivoltegli dai follower dopo aver liberato alcuniall’aperto. Nel giorno di Pasquetta 2024, infatti, il ballerino aveva lanciato deiin aria per festeggiare la nascita delle piccole Penelope e Ginevra, avute dastesso insieme alla compagna Veronica Peparini il 18 marzo 2024: un gesto dedicato a suo zio Salvatore, scomparso poco prima del parto. In quell’occasione erano stai in molti ad esprimere disappunto per questo tipo di festeggiamenti a causa dell’inquinamento potenzialmente arrecato all’ambiente dai, i quali, però, erano stati subito ritrovati a casa di una vicina. “Tutto èquel che finisce”, aveva scritto quindisul suo profilo ...

