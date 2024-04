Andrea Sangiorgi | Valutare i candidati in base all' anagrafe significa fuggire dalle idee

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Conselice (Ravenna), 2 aprile 2024 – "Da qualche giorno sento e leggo commenti su un tema che non m’appassiona, ma dal quale non mi voglio sottrarre. Riguardano la mia età, come se l’fosse un elemento perla competenza, l’innovazione, il buon senso. Un argomento furbo, che sa molto di pregiudizio. E come tale, non valuta la qualità delle nostre proposte, né il lavoro importante che ha visto coinvolgere oltre cento persone, di ogni età, esperienza, espressioni di tutti i territori, nella costruzione del programma che a breve presenteremo ai cittadini di Conselice”. Così, 24 anni, candidato sindaco del centrosinistra a Conselice. “L’esercizio di mettere l’davanti al resto – osserva – non è nuovo in campagna elettorale e porta con sé un problema grande come ...