“Andavo ai 100 all’ora“ Paolo Cevoli fa ridere rievocando gli anni ’60

(Di mercoledì 3 aprile 2024), classe 1958, nonno di due nipotini, immagina di raccontare loro la vita di quando era una bambino. Cose che oggi sembrano assurde: telefoni con la rotella, tivù in bianco e nero... Un racconto personale che attraversa tutta la vita del comico bolognese con “ai 100“, proprio come cantava GiMorandi nel suo primo singolo, nel 1962. Per comprendere le nostre radici edi noi stessi. L’appuntamento è per venerdì alle 21 al Teatro Galleria di Legnano. Biglietti su Ticketone.

Open AI lancia l'accesso a Chat GPT anche senza avere un account - Non serve più registrarsi per accedere al chatbot, che risponde così a chiunque visiti il sito web dell'applicazione. Su dispositivi Apple e Android invece l'app chiede sempre un profilo personale per ...tg24.sky

Domani i 75 anni della Nato, in agenda piano “a prova di Trump” - Jens Stoltenberg è andato in all-in: alla vigilia del vertice dei Ministri degli Esteri della Nato il segretario uscente dell'Alleanza Atlantica ed ex primo ministro norvegese ha messo a terra l'idea ...informazione