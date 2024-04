Ancora una volta l’enorme Mass Damper ha salvato il Taipei 101 dal terremoto a Taiwan – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 3 aprile 2024) A, o meglio al101, l’undicesimo grattacielo più alto del mondo, ilnon ha fatto danni. Questo grazie anche allainstallata all’interno, la più grande mai esistita. Si tratta di un assorbitore armonico che previene cedimenti strutturali in caso di forti scosse. Sono blocchi di calcestruzzo, sospesi con molle, talcon liquidi o pendoli. Dipende dalla grandezza. Nel mondo esistonograndi, per grattacieli enormi, ma anche piccole come quelle usate negli ammortizzatori posteriori della vecchia Citroën due cavalli o nei cavi dell’alta tensione (meglio conosciute come “stockbridge”, utilissime in caso di vento). Lastabilizza la ...