Ancora una protesta degli antisionisti nelle università per boicottare Israele

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Cambiare rotta ha "assediato" l'Bicocca durante il Senato accademico per ottenere lo stop al bando Maeci e a ogni collaborazione con

A Taiwan , o meglio al Taipei 101, l’undicesimo grattacielo più alto del mondo, il terremoto non ha fatto danni. Questo grazie anche alla Mass Damper installata all’interno, la più grande mai ... (open.online)

Lazio, il ko con la Juve visto da Oddi: "Il gioco di Tudor porta rischi" - "Tudor vuole attaccare a tutto campo e questo tipo di gioco porta a degli errori. É lì che sono fondamentali le coperture preventive per evitare di essere imbucati. Non può bastare una palla lungo per ...corrieredellosport

Cana: "Alla Lazio sono stato sorpreso da una brutta scoperta" - CANA LAZIO INTERVISTA- L'ex difensore della Lazio Lorik Cana ha parlato ai microfoni di Colinterview - Oh My Goal della sua esperienza nella capitale.lazionews.eu

Banda ultra larga in Lombardia territori connessi e rete diffusa - Sant'Ulpiano di Tiro La storia del martirio di Sant'Ulpiano di Tiro, vissuto durante la persecuzione di Massimino Daia, ci è pervenuta attraverso il Martirologio Romano, che ne celebra la memoria il 3 ...resegoneonline