Ancora pioggia? Sì E in montagna c’è pure la neve Ma tutto cambia presto in Lombardia | ecco quando e perché Le previsioni meteo

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Milano – Reduci da vacanze di Pasqua caratterizzate da temporali, raffiche di vento e grandinate (e sprazzi di sole che si sono contati sulle dita di una mano), i lombardi hanno sperato – grazie al cielo azzurro di ieri – che finalmente la primavera fosse davvero arrivata. In realtà, stando alle, bisogneràattendere. Dopo un mese di marzo con precipitazioni record, anche aprile è infatti iniziato nel segno dell’instabilità. Ma procediamo un passo alla volta. Il quadro generale sulla regione prevede che fino a domani, giovedì 4 aprile, sul territorio lombardo insista un flusso occidentale a tratti debolmente instabile. Oggi, mercoledì 3 aprile il tempo sarà nuvoloso con piovaschi sparsi, nuovamente più stabile da domani. Da venerdì 5 aprile – pare – potremo tirare un sospiro di sollievo e assaporare un clima ...

