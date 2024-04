Anche la Difesa si affida ai privati Il Pentagono presenta la sua strategia commerciale

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Lo spazio svolge un ruolo cruciale per la sicurezza ed è essenziale per lache ogni giorno siai servizi spaziali per svolgere la propria missione. Con queste parole ilha reso nota la suadi integrazione dello spazio, il nuovo documento che mira a integrare le soluzioni spaziali commerciali nelle architetture per la sicurezza nazionale e apre alla possibilità di utilizzare la forza militare per proteggere gli operatori spaziali commerciali, oltre a ipotizzare un sostegno finanziario da parte del dipartimento dellaa favore degli appaltatori che forniscono servizi spaziali per le Forze armate. “Il settore spazialesta guidando l’innovazione – ha detto l’assistente segretario alla...

"Salvare la sanità pubblica". Appello di Nobel e scienziati per "un piano straordinario di finanziamento" - Sotto accusa c'è soprattutto il forte sottofinanziamento della sanità pubblica, alla quale "nel 2025 sarà destinato il 6,2% del Pil, meno di vent'anni fa", precisano i firmatari, tra i quali compaiono ...huffingtonpost

Tajani al Forum ANSA: 'Oggi parleremo del fondo Nato all'Ucraina' - "Per una Difesa comune dell'Ue serve tempo ma bisogna andare in quella ... Sappiamo qual è la posta in gioco e lo sanno Anche quegli attori che si spingeranno non so fino a quale punto per cercare di ...ansa

Gaza: quella strage che segna un punto di non ritorno - Nella Striscia di Gaza, un attacco aereo in cui le Forze di Difesa Israeliane hanno ucciso per errore sette ... Ma più che la sua politica, è difficile capire cosa Netanyahu voglia ottenere. Anche i ...globalist