Anche i grani hanno il loro terroir

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Sulle colline della Val Chero, la famiglia di Emilio coltiva da tre generazioni le cultivar tipiche della provincia di Piacenza – Malvasia di Candia Aromatica, Ortrugo, Barbera e Croatina – rispettando la natura e i cicli biologici. In un anno non si producono più di venticinquemila bottiglie. Ma se per caso ci si trova in un ristorante a New York o a Tokyo, non è improbabile trovare in carta il Bonissima, il Rosissima, il Rio Mora o il Rio Fratta, ovvero le quattro etichette dell’azienda di famiglia. Un risultato reso possibilegrazie all’aiuto di Elena Pantaleoni che con la sua azienda vitivinicola La Stoppa di Rivergaro (Piacenza) ha puntato sull’idea di comunità per promuovere un territorio. Camminando tra un filare e l’altro, si vedono affiorare delle conchiglie. Bi, come quelle che si raccolgono di solito sulla battigia. I terreni ...