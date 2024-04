Anas | lavori notturni in Autopalio per risanare i cavalcavia

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Firenze, 3 aprile 2024 - L'rende noto che ci sarannoin orario notturno sull'pernei tratti fra gli svincoli Bargino e San Casciano e fra Monteriggioni e Colle Val d'Elsa, dalla prossima notte fino al 30 aprile, dalle ore 21.30 alle ore 6 del giorno successivo. Sul raccordo autostradale Siena-Firenze, spiega l', sono in corso idi manutenzione programmata "nell'ambito del piano di riqualificazione dell'infrastruttura". In particolare, per consentire il risanamento dei"che sovrappassano il raccordo, saranno necessarie limitazioni temporanee al transito che - per contenere i disagi al traffico - sono state programmate esclusivamente in orario notturno da questa notte fino al 30 ...

