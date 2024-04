Amministrative in Turchia | l’esperto a Cityrumors it | “La politica va verso pluralismo e laicità”

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Le elezioniinhanno segnato una prima grande sconfitta per Erdogan. I candidati del suo partito Akp hanno perso la tornata elettorale ad Ankara e Istanbul, due città molto diverse ma importanti per la. Sono infatti rispettivamente la capitaleed economica del Paese. Per la prima volta in vent’anni l’opposizione repubblicana nazionalista e laica ha vinto alle urne ed Ekrem Imamoglu e Mansur Yavas hanno battuto i candidati sostenuti dal presidente turco che è stato rieletto solo l’anno scorso, nel 2023. (Ansa Foto) –.itL’opposizione del CHP ha cambiato leadership e questo, insieme al voto delle donne, è stato fondamentale per stabilire la sconfitta di Recep Tayyp Erdogan. Ne abbiamo parlato in esclusiva con Luca Verzichelli, politologo e presidente ...