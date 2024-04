Amici | un nuovo guanto di sfida per Mida | la lettera della Pettinelli

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 3 aprile 2024), ecco cosa è emerso nel corso del daytime andato in onda mercoledì 3 aprile, questo pomeriggio è andato in onda su Canale 5 unappuntamento con il daytime. Ogni sabato in prima serata su Canale 5 va in onda il serale dove ogni ballerino ed ogni cantante si esibiscono con inedite performance e dove stanno avvenendo anche le prime eliminazioni. Nella seconda puntata hanno lasciato il talent show Nicholas e Giovanni. LEGGI ANCHE: Isola dei famosi 2024, primi problemi per i naufraghi Ecco cosa è emerso… In vistaterza puntata del Serale la profha deciso di rimettere alla prova la giovane cantautorecon undicontro Martina. I genitori di Sofia hanno deciso di mandarle un video realizzato durante la ...