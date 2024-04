Amante dei numeri | della Sardegna e della privacy Chi è Pignataro | il misterioso genio della finanza

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Andrea. Ai più, questo nome non dirà nulla. Eppure rappresenta una delle più grandi storie imprenditoriali italiane, proprietario di asset vicini ai 20 miliardi, con una ricchezza personale complessiva stimata in di euro per un totale di circa 29 miliardi di euro Segui su affaritaliani.it