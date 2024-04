Alzano | 63enne si ribalta a Monte di Nese | elisoccorso in azione

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 3 aprile 2024)diLombardo). Unmento ‘agricolo’ che fortunatamente non ha avute gravi conseguenze. Attorno alle 18 di oggi (mercoledì 3 aprile) un uomo di 63 anni ha perso il controllo del suo piccolo camion nell’area didi, nel comune diLombardo,ndosi in via Caduti. Da Bergamo è decollato l’, il cui intervento non si è poi reso necessario. L’uomo, in buone condizioni, è stato trasportato dall’ambulanza all’ospedale Gavazzeni di Bergamo, dove è stato ricoverato in codice verde. Sul posto anche i Vigili del fuoco del Comando di Bergamo che hanno messo in sicurezza il mezzo e bonificato l’area.