Alluvione | tra le famiglie ancora sfollate in Val di Bisenzio | “Non è cambiato nulla”

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Prato, 3 aprile 2024 –fuori casa quattroin Val di– la parte più a nord della Provincia di Prato - da quando, il 2 novembre, il nubifragio ha fatto sparire la strada che portava alle loro abitazioni . "Abbiamola spazzatura in casa e le auto ferme lì da quella sera – spiega Serena Vignolini, fra gli sfollati della frazione di Tracconi, nel Comune di Cantagallo –. Anche gli alberi caduti nel fosso vicino a casa sono sempre lì. E’ stata sistemata alla meno peggio la prima parte della strada e il Genio Civile è intervenuto su un primo torrente, poi tutto è rimasto com’era. Siamo ospiti di amici o parenti, altri sono in affitto e non abbiamo visto un euro del Contributo per autonoma sistemazione chiesto alla Regione a dicembre". Un territoriopiegato ...