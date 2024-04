Allenatore Milan | sarà ancora Pioli? Ecco cosa abbiamo scoperto

Tra i candidati per la Panchina del Milan c’è anche Thiago Motta : Lorenzo De Silvestri ha parlato così del tecnico del Bologna Il Milan in questi mesi dovrà prendere decisioni importanti. Tra queste ... (dailymilan)

Pioli resta al Milan: lo conferma un retroscena clamoroso - Il futuro di Stefano Pioli, salvo sorprese dell'ultimo minuto, sarà ancora al Milan: un retroscena conferma la decisione della società ...milanlive

Thiago Motta Allenatore e subito due acquisti: nuova Juventus da favola - Thiago Motta Allenatore e subito due acquisti, Giuntoli continua a fare la corte al tecnico italo-brasiliano del Bologna.juvelive

Dal Milan al Napoli in estate: De Laurentiis pronto ad affondare il colpo - In caso di addio al Milan, infatti, potrebbe esserci pronto il Napoli, alla ricerca di un Allenatore per la prossima stagione. Pioli via dal Milan ADL alla finestra in caso di addio A differenza del ...spaziomilan