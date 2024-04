Alleanza fotovoltaico | 1700 Mw di progetti pendenti in Cdm

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) "Al primo trimestre del 2024 ci sono oltre 1.700 Megawatt difotovoltaici, che nonostante abbiano ottenuto parere positivo dal Mase, sonoal Consiglio dei Ministri, e altri 2.900 Mw circa in attesa del parere del Ministero della Cultura. Così non si accelera la transizione energetica". Lo ha detto il portavoce dell'per il, Andrea Cristini, intervenendo in audizione sul Piano nazionale energia e clima 2030 (Pniec) nelle Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive della Camera. "Nel primo trimestre del 2024 erano quasi 1000 ifotovoltaici in attesa di essere processati dalla Commissione Via (Valutazione di impatto ambientale), per un totale di circa 40 Gw - ha spiegato Cristini -. Di questi, 1/4 deiè bloccato in verifica ...