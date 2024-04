Allarme bomba a Roma | Pacco di esplosivi in una ditta di spedizioni

(Di mercoledì 3 aprile 2024) La Polizia è stata allertata per la presenza di undiin unadi. Per fare fronte alla situazione di emergenza si sono mobilitati gli artificieri e contemporaneamente sono stati svolti accertamenti per stabilire a chi era indirizzato quell’involucro. Individuato il destinatario è scattato il blitz nella sua abitazione. Un’irruzione in casa, nella quale hanno trovato una coppia: lui 50 anni, lei 46, oltre a 500 chili di hashish.(ilcorrieredellacitta.com)I due sono stati arrestati dagli Agenti della Polizia di Stato del IV Distretto di P.S. San Basilio, poiché gravemente indiziati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La segnalazione per la presenza di materiale esplodente In particolare, a seguito di una segnalazione ...

