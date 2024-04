Alla stazione Tiburtina il Binario della Memoria per le vittime della Shoah

Dettagli sullo schianto del L’oggetto misterioso in Florida Un oggetto misterioso si è schiantato in una casa della Florida , probabilmente proveniente dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Il ... (newsnosh)

Milano – Sabato 6 aprile manifestazione per la Sanità pubblica a Milano , promossa dal Comitato 'La Lombardia SiCura'. "Una Sanità lombarda al servizio delle cittadine e dei cittadini, per il diritto ... (ilgiorno)

La Polizia di Stato ha compiuto un'operazione antidroga sorprendendo un uomo con stupefacenti, armi e una cospicua somma di denaro a Napoli - Un uomo di 55 anni è stato arrestato dopo uno scambio di denaro vicino Alla stazione della metropolitana di Bagnoli-Agnano Terme. Quello che sembrava un normale scambio si è rivelato essere ...41esimoparallelo

Spara agli uccelli dAlla finestra di casa e le carcasse cadono in un asilo, la Forestale lo blocca e sequestra il fucile - Ha iniziato a sparare agli uccelli appostato dAlla finestra di casa Alla periferia di Grosseto usando un fucile ad aria compressa ma i carabinieri forestali e quelli della stazione di Campagnatico ...ilgazzettino

I dolori delle doglie in metro, i treni si fermano per un'ora per permettere il parto: Alla neonata in regalo viaggi gratis fino a 18 anni - Invece di trovare la sorpresa nell'uovo di Pasqua, è stata lei stessa a farsi una sorpresa, partorendo la sua bambina all'interno della metropolitana. I forti dolori ...leggo