Alimentazione | il 25% dei bambini non fa sport dalla Guida Nutripiatto contrasto a sedentarietà

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Roma, 3 apr. (Adnkronos Salute) – Sempre più sedentari: iitaliani prediligono trascorrere il tempo a casa tra Tv, tablet, cellulare e divano. Una pessima abitudine che non li aiuta a sviluppare in modo armonico i loro muscoli e il loro apparato scheletrico in formazione. Non li aiuta neanche ad assumere una postura corretta. Li porta, invece, ad adagiarsi su uno stile di vita troppo sedentario, con tutti i problemi che ne conseguono. La quota diche nel tempo libero non praticanoné svolgono attività fisica purtroppo è critica: nel 2019 erano sedentari il 18,5% deitra 6 e 10 anni; nel 2021 sono saliti al 24,9% e, ad oggi, la situazione non tende a migliorare. La soluzione è a portata di mano e consiste in una serie di buone abitudini che sono sufficienti a garantire un benessere fisico ...