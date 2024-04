Alimentazione | il 25% dei bambini non fa sport dalla Guida Nutripiatto contrasto a sedentarietà

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 3 aprile 2024) (Adnkronos) – Sempre più sedentari: iitaliani prediligono trascorrere il tempo a casa tra Tv, tablet, cellulare e divano. Una pessima abitudine che non li aiuta a sviluppare in modo armonico i loro muscoli e il loro apparato scheletrico in formazione. Non li aiuta neanche ad assumere una postura corretta. Li porta, invece, ad L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.