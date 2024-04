(Di mercoledì 3 aprile 2024) Roma, 3 apr. (Adnkronos Salute) - Sempre più sedentari: iitaliani prediligono trascorrere il tempo a casa tra Tv, tablet, cellulare e divano. Una pessima abitudine che non li aiuta a sviluppare in modo armonico i loro muscoli e il loro apparato scheletrico in formazione. Non li aiuta neanch

Roma, 3 apr. (Adnkronos Salute) – Sempre più sedentari: i bambini italiani prediligono trascorrere il tempo a casa tra Tv, tablet, cellulare e divano. Una pessima abitudine che non li aiuta a ... (calcioweb.eu)

Alimentazione, il 25% dei bambini non fa sport dalla Guida Nutripiatto contrasto a sedentarietà - La nuova Guida 'Nutripiatto in movimento', sviluppata in collaborazione con l'Università Campus Bio-Medico di Roma, risponde al problema urgente - spiega una nota - fornendo consigli pratici e ...notizie.tiscali

AFRICA/NIGERIA - Il vescovo di Sokoto: “Sviluppiamo l’agricoltura per donare dignità al nostro popolo” - Nel messaggio Mons. Kukah elenca quelli che a suo dire sono i mali che la nazione nigeriana deve affrontare per guarire: deficit alimentare, corruzione, nepotismo e insicurezza. Per quanto riguarda il ...fides

Mercato auto Italia: i modelli più venduti a marzo 2024. Classifica per Alimentazione - Passiamo ai modelli GPL con 12.519 modelli venduti, contro i 12.927 dello stesso periodo del 2023. Flessione del 3,2% e quota di mercato pari al 7,6%. Sono appena 255 le auto a metano immatricolate a ...hdmotori