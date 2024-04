Alice Campello è di nuovo incinta? Arriva la risposta della diretta interessata

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Social. .è un’influencer e fashion blogger italiana conosciuta anche per essere la moglie del calciatore Alvaro Morata. I due si sono sposati il 17 giugno 2017. Nel 2018 sono nati i due gemelli Leonardo e Alessandro. Nel 2020 è nato il terzogenitocoppia, Edoardo, e nel 2023 la famiglia si allargara nuovamente con l’arrivofiglia Bella. Ora in molti si chiedono se la bellasia nuovamentee lei stessa ha deciso di fare chiarezza su queste voci. ( dopo le foto) Leggi anche:, la confessione choc a Diletta Leotta sulla gravidanza Leggi anche:in terapia intensiva dopo il parto: le parole di Alvaro Morata Leggi anche: Guenda Goria e Mirko, ...

Alice Campello nuovamente incinta La risposta di lei - Ad Alice Campello è stato chiesto da un'amica se sia nuovamente incinta. La risposta non ha tardato ad arrivare. Alice Campello è una delle influencer più seguite sui social network. Oltre ad essere ...gossipetv

Alice Campello in lacrime in diretta, il commento di Lady Locatelli è tutto da ridere - Siparietto social tra le moglie dei due ex compagni alla Juventus: tutto nasce da un argomento che ha fatto commuovere la dolce metà di Morata ...corrieredellosport

Alice e Morata, look disco e sigaretta in bocca: "Ma è solo per la foto" - L'ex attaccante della Juve si diverte con sua moglie sui social con tanto di macchina d'epoca per portare a ballare la sua amata ...corrieredellosport