Alessio e Anita | cosa cambia tra di loro dopo il “Grande Fratello”

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Personaggi Tv. Che fine hanno fatto le coppie dell’ultima edizione del? Perla e Mirko stanno insieme ma non convivono. Beatrice e Giuseppe non hanno futuro, secondo quanto spiegato dall’attrice a Verissimo. Paolo e Letizia continuano a frequentarsi. Ancheavrebbero continuato a frequentarsiil. I fan del programma però continuano a chiedersi se perci sia un futuro. Ci ha pensatoa rispondere ad alcune domande che riguardano la sua vita fuori dal reality show di Canale 5. (Continuale foto) Leggi anche: “”, la famosa coppia chiede una cifra choc per l’ospitata Leggi anche: Monia e Josh Rossetti, ...