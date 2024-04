Al Khaleej vs Al-Hilal – probabili formazioni

(Di mercoledì 3 aprile 2024) L’Al, a metà classifica, affronta l’Al-, in testa alla classifica, allo Stadio Principe Mohamed bin Fahd venerdì 5 aprile sera nella Saudi Pro League. I padroni di casa sono noni in classifica, mentre gli ospiti hanno ben 12 punti di vantaggio sulla vetta del campionato e non sono ancora stati battuti. Il calcio di inizio di Alvs Al-è previsto alle 21 Anteprima della partita Alvs Al-a che punto sono le due squadre AlL’Alha iniziato la stagione senza una vittoria nelle prime quattro partite di campionato, e molti si aspettavano che si trovasse invischiato in un’altra battaglia per la retrocessione, dopo essere sopravvissuto per soli tre punti nel 2022-23. Sebbene abbiano ...

Saudi Pro League: Al Khaleej vs Al Hilal: Predicted lineup, injury news, head-to-head, telecast - Al Hilal continue their unbeaten run as they aim to win the Saudi Pro League, now they face Al Khaleej at Prince Mohammed Bin Fahd Stadium.khelnow

Saudi Pro League 2023/24, tutti i risultati della venticinquesima giornata! - Ecco tutti i risultati della venticinquesima giornata di Saudi Pro League 2023/24 e la classifica. L'Al Hilal non sbaglia un colpo.generationsport

Ittihad close gap on Al-Ahli in race for third - Karim Benzema may have missed another penalty kick on Friday but Al-Ittihad beat Al-Fayha 3-1 to stay in fourth place and to move within two points of Jeddah rivals Al-Ahli in third in a busy day of ...alkhaleejtoday.co