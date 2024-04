(Di mercoledì 3 aprile 2024) Un’innovativa procedura dictomia per via endoscopica. Aldi Romalactomia endoscopica trans-orale con approccio vestibolare), perla: poche settimane fa è stato eseguito dagli endocrinochirurghi del policlinico capitolino un intervento di asportazione attraverso la bocca. La procedura è stata inventata nel Sud-Est asiatico (Tailandia), dove le

Roma, 3 apr. (Adnkronos Salute) - Un’innovativa procedura di tiroide ctomia per via endoscopica. Al Gemelli di Roma arriva la Toetva ( tiroide ctomia endoscopica trans-orale con approccio ... (ilgiornaleditalia)

Al Gemelli arriva Toetva, nuova tecnica per togliere la tiroide senza cicatrici - Un’innovativa procedura di tiroidectomia per via endoscopica. Al Gemelli di Roma arriva la Toetva (tiroidectomia endoscopica trans-orale con approccio vestibolare), per togliere la tiroide senza cicat ...adnkronos

Al Gemelli arriva la Toetva per togliere la tiroide senza cicatrici - ROMA (ITALPRESS) – Offrire ai pazienti tutto il possibile ventaglio di tecniche chirurgiche per la tiroidectomia, anche quelle ‘stato dell’artè. Questa la filosofia degli endocrinochirurghi del Gemell ...gds

Alessio Sconza, il malore e la morte dopo la visita in ospedale a Roma. La famiglia: «Non aveva malattie». Scatta l'inchiesta - La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, per ora contro ignoti, per la morte di Alessio Sconza, il pizzaiolo di 33 anni e padre di tre figli, che nella notte tra giovedì ...ilmessaggero