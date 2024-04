Alessio Sconza, il malore e la morte dopo la visita in ospedale a Roma. La famiglia: «Non aveva malattie». Scatta l'inchiesta - La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, per ora contro ignoti, per la morte di Alessio Sconza, il pizzaiolo di 33 anni e padre di tre figli, che nella notte tra giovedì ...ilmessaggero

Al Gemelli arriva la Toetva per togliere la tiroide senza cicatrici - Questa la filosofia degli endocrinochirurghi del Gemelli che, poche settimane fa, hanno realizzato un intervento di asportazione della tiroide attraverso la bocca. Il nome tecnico è Toetva ...italpress

Malattie autoimmuni, l’alta tecnologia arriva al Goretti. Basile: “Diagnosi più veloce, sensibile e con specificità mai vista prima” - Quella arrivata a Latina è la terza apparecchiatura del genere ... che ora è Commissario”, spiega il direttore Umberto Basile, arrivato due anni fa dal Gemelli per guidare l’Unità Operativa Complessa ...radioluna