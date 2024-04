Da alcuni giorni migliaia di utenti ricevono una Finta mail dell'Agenzia delle Entrate che ha per oggetto un accertamento fiscale: si tratta di un tentativo di truffa , ecco in cosa consiste, quali ... (ilgiornale)

Agenzia delle Entrate, truffa delle finte mail con richieste di pagamento: ecco come riconoscerla e cosa fare - gmail.com), potrebbero presentare oggetto “Accertamento Fiscale” oppure “Consultazione” e sono a firma del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini». Un esempio riportato ...corriereadriatico

Presentazione del progetto esecutivo delle opere per la mitigazione del rischio idrogeologico del centro abitato di Minervino e della zona industriale - MINERVINO – Sarà presentato domani, il 4 aprile alle 15, nella sala Consiliare del Comune di Minervino di Lecce, il Progetto esecutivo che A.S.S.E.T. , Agenzia Regionale per ... Abbiamo mantenuto una ...corrieresalentino

Perché Whatsapp, Instagram e Facebook non funzionano: il down delle app di Meta - Whatsapp Instagram e Facebook Down: cosa sta succedendo alle app di Meta già nelle scorse settimane era successo che non funzionassero ...unita