“Affare Osimhen? La trattativa la condusse tutta Giuntoli” | con i pm De Laurentiis tira in ballo il suo ex ds ora alla Juventus

(Di mercoledì 3 aprile 2024) “È stata unapuramente sportiva. E sportive erano state le valutazioni dei calciatori, anche dei giovani. L’ha condotta per intero l’ex direttore sportivo(Cristiano, oggi, ndr). Io non credo nemmeno di averlo mai conosciuto il presidente del Lille”. È il senso di uno dei concetti espressi questa mattina dal presidente del Napoli Calcio, Aurelio De, durante le circa 2 ore di interrogatorioProcura di Roma. Il patron azzurro è stato sentito dai pm nell’ambito dell’inchiesta per falso in bilancio in cui è indagato, insieme ad altri componenti del cda del club, per delle presunte plusvalenze fittizie derivanti dall’acquisto dal Lille, nell’estate 2021, del calciatore nigeriano Victor, divenuto la stagione ...

