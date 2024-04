AEW | Svelato il motivo dietro ai recenti licenziamenti

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Recentemente c’è stato il primo licenziamento “di massa” nella storia della AEW. I nomi interessati sono Jora Johl, Parker Boudreaux, Slim J, Stu Grayson, Gravity, Jose the Assistant, Dasha, The Boys e Anthony Henry. Molti di questi nomi erano ormai assenti da parecchio tempo dalla TV salvo alcuni che apparivano saltuariamente a ROH. Un roster più snello? PWInsider riporta che questa ondata di, a differenza di come già sostiene qualcuno, non sia dovuta a problemi finanziari della compagnia, ma che faccia parte di una riorganizzazione del roster. Ai talenti licenziati non sarà, tuttavia, negata la possibilità di apparire nuovamente in futuro.