(Di mercoledì 3 aprile 2024) Verrà inaugurata sabato 6 aprile la sede dellodell’Unione della Romagna Faentina, nato in collaborazione con l’Ausl Romagna: è qui, al palazzo degli ex-Salesiani, che si svolgerà il servizio ‘Universo’. "Le sue attività – spiega Palazzo Manfredi – hanno l’obiettivo di creare unodedicato all’adolescenza, un luogo di ascolto e di accoglienza psicologico e socioeducativo gratuito, rivolto ai ragazzi tra i 14 e i 25 anni, la fascia di età più delicata, che li traghetta dalla pubertà al mondo degli adulti, trovando spesso impreparati non solo gli stessima soprattutto le famiglie. Per affrontare questo momento di crescita il Servizio alla comunità dell’Unione e l’Ausl Romagna hanno deciso di creare un luogo dove i ragazzi possano sentirsi a ...

Adolescenti Fuori Onda. Uno spazio per ascoltarli - Verrà inaugurata sabato 6 aprile la sede dello spazio Adolescenti dell’Unione della Romagna Faentina, nato in collaborazione con l’Ausl Romagna: è qui, al palazzo degli ex-Salesiani, che si svolgerà i ...ilrestodelcarlino

Desiderio in declino, i giovani sono in fuga dal corpo e dal sesso: i modelli ambigui che rappresentano le incertezze dei ragazzi - I dati di tutti i paesi dicono che la sessualità è in ritirata. Il calo è maggiore quanto più le persone sono giovani, cioè in età fertile.ilriformista

Attiviamoci per i nostri Adolescenti - Notizie di cronaca, politica, economia, sport, arte e musica con foto e video, sempre aggiornate, con approfondimenti. Il giornale online della Svizzera italiana.laregione.ch